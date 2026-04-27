¿Hubo fallas en la seguridad?; el atentado contra Trump se analiza en De Lunes a Lunes

Andrea Bernal durante el programa De Lunes A Lunes, en Teleamazonas.

El atentado en contra del presidente Donald Trump se analizó la noche de este lunes 27 de abril del 2023 en el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas.

Roberto Macedonio, periodista estadounidense, dio a conocer su testimonio sobre la cobertura del evento tras el evento en el que se atentó contra el presidente.

as medidas de seguridad en la Casa Blanca se han intensificado en medio de un contexto de amenazas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según relató el periodista Roberto Macedonio, quien cubre la sede del Ejecutivo.

Macedonio aseguró que los controles en eventos oficiales son “extremos”, incluyendo revisiones exhaustivas y el uso de perros entrenados para detectar explosivos antes del ingreso de periodistas y asistentes. Seguridad reforzada en la Casa Blanca

El comunicador indicó que, tras los recientes incidentes, se han implementado nuevas medidas de seguridad en los accesos a la Casa Blanca, entre ellas la instalación de vallas y mayores controles perimetrales.

“Hay registros exhaustivos”, señaló, al describir el protocolo que deben cumplir quienes ingresan a actividades oficiales. Contexto político y tensiones

Macedonio también advirtió sobre un ambiente de polarización en torno a estos hechos. Según explicó, existe un “ejercicio de politizar” lo ocurrido, en medio de tensiones vinculadas a sectores contrarios al mandatario.

Además, mencionó que el presunto implicado en los incidentes ha sido relacionado con movimientos opositores a Donald Trump. Intentos contra el presidente

De acuerdo con el periodista, se han registrado tres intentos contra el presidente, lo que calificó como una cifra inusual en la historia reciente de Estados Unidos.

Este escenario ha derivado en un fortalecimiento de los protocolos de seguridad en la Casa Blanca, mientras las autoridades continúan evaluando riesgos y reforzando los controles.

El contexto refleja un clima político marcado por la confrontación, donde los temas de seguridad presidencial vuelven al centro del debate público.