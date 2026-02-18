Aluvión de lodo y piedras en el sector del Cementerio de Alausí causa zozobra entre pobladores

Aluvión en Alausí afecta a varias viviendas en el sector del Cementerio

La tarde de este miércoles 18 de febrero se registró un descenso de un aluvión de lodo y piedras en el sector del Cementerio de Alausí, en la provincia de Chimborazo.

Desde el sistema integrado ECU 911 de Riobamba se generaron imágenes del incidente. Pasadas las 14:00 decenas de personas ingresaron llamadas para reportar afectaciones en viviendas de la zona.

Para atender la emergencia se desplegaron organismos de primera respuesta para atender a las personas afectadas.

La movilización de recursos de la Policía Nacional (PN), Cuerpo de Bomberos de Alausí (CB) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SGR), con unidades de rescate y maquinaria pesada para evaluar y verificar las afectaciones.

Según información preliminar del ECU 911 no se registran personas heridas ni fallecidas.