Aluvión de lodo y piedras en el sector del Cementerio de Alausí causa zozobra entre pobladores
Para atender la emergencia se desplegaron organismos de primera respuesta para atender a las personas afectadas.
Aluvión en Alausí afecta a varias viviendas en el sector del Cementerio
ECU 911
Compartir
Actualizada:
18 feb 2026 - 15:30
La tarde de este miércoles 18 de febrero se registró un descenso de un aluvión de lodo y piedras en el sector del Cementerio de Alausí, en la provincia de Chimborazo.
Desde el sistema integrado ECU 911 de Riobamba se generaron imágenes del incidente. Pasadas las 14:00 decenas de personas ingresaron llamadas para reportar afectaciones en viviendas de la zona.
Para atender la emergencia se desplegaron organismos de primera respuesta para atender a las personas afectadas.
La movilización de recursos de la Policía Nacional (PN), Cuerpo de Bomberos de Alausí (CB) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SGR), con unidades de rescate y maquinaria pesada para evaluar y verificar las afectaciones.
Según información preliminar del ECU 911 no se registran personas heridas ni fallecidas.
Compartir