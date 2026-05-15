Costa de Marfil: la historia de una selección que vuelve a un Mundial luego de 12 años

Luego de 12 años, la selección de Costa de Marfil vuelve a ser parte de una Copa del Mundo, la cuarta en su historia y cuyo objetivo es avanzar más allá de la Fase de Grupos, instancia que no ha logrado superar nunca.

En esta nueva edición de 2026, Costa de Marfil integra el Grupo E junto a Ecuador, Curazao y Alemania.

A continuación un breve recorrido a la historia de la selección marfileña en Mundiales:

Primera Copa del Mundo

El primer Mundial en el que Costa de Marfil participó fue el de Alemania 2006, bajo la dirección técnica del francés Henry Michel. En aquella edición los marfileños se ubicaron en el Grupo C con Argentina, Países Bajos y Serbia y Montenegro. Con los dos primeros cayó 2-1, y aunque ganó 3-2 en el último partido, no les alcanzó para pasar de fase.

Momento más destacado de Costa de Marfil

El momento más destacado de Costa de Marfil en la Copa del Mundo se produjo sin duda en Sudáfrica 2010. En el debut los marfileños sorprendieron con un empate 0-0 ante Portugal. El siguiente partido fue una derrota 3-1 con Brasil y cerraron la fase con un histórico 3-0 frente a RPD de Corea.

Los cuatro puntos conseguidos en ese año no le bastaron para clasificarse a octavos de final, pero situaron definitivamente a la selección en el mapa futbolístico.

Último Mundial

La última vez que Costa de Marfil estuvo en un Mundial fue en 2014. La selección marfileña llegó a Brasil cargada de ilusiones y si bien los resultados la respaldaban, la derrota 2-1 ante Grecia, en los minutos adicionales, destruyó todos los sueños de los marfileños.

Clasificación al Mundial 2026

Costa de Marfil logró el pase al Mundial de 2026 tras imponerse a la selección de Kenia por 3-0 en la décima jornada de los clasificatorios africanos. Lo hizo de la mano de Emerse Faé, y terminó en primera posición, con su portería en cero en los diez partidos disputados.

El técnico de 41 años, nacido en Costa de Marfil, llegó al banquillo de la selección el 24 de enero de 2024, tras la dimisión de Jean-Louis Gasset. Aunque fue una solución provisional, pronto se asentó en el cargo y llevó a los marfileños al triunfo en la Copa Africana de Naciones de 2023.

Máximo goleador en la Copa Mundial

Costa de Marfil suma trece goles en tres Mundiales consecutivos (2006, 2010 y 2014), y ocho jugadores diferentes han tenido el honor de marcar en la competición. De ellos, cuatro atacantes lo consiguieron en dos ocasiones: Didier Drogba, por supuesto (en 2006 y 2010), pero también Aruna Dindane (dos tantos en 2006), Wilfried Bony y Gervinho (dos goles cada uno en 2014).

Drogba es el máximo goleador histórico de su combinado nacional, con 66 dianas, y fue precisamente suyo, en 2006 y contra Argentina, el primer tanto marfileño en la máxima competición de la FIFA.

Jugador con más partidos en la Copa Mundial

Yaya Touré es el jugador marfileño con más experiencia mundialista y, además, en 2010 vio puerta contra la RPD de Corea. El antiguo mediocentro del Barcelona y del Manchester City, curiosamente, disputó todos los partidos de su selección en los campeonatos de 2006, 2010 y 2014.

Yaya Touré es el jugador marfileño con más experiencia mundialista. FIFA

Yaya Touré fue capitán en dos de los tres partidos de Brasil 2014 y, aunque la eliminación contra Grecia fue muy dolorosa, Costa de Marfil se sacudió el polvo meses más tarde para imponerse a Ghana en la final de la Copa Africana de Naciones de 2015 (0-0 tras la prórroga; 9-8 en la tanda de penaltis) y proclamarse campeona de la competición.