Así es el cronograma de octubre para cobrar el Bono de Desarrollo Humano en Ecuador

El Bono de Desarrollo Humano es de 55 dólares y desde octubre se entrega a 55 000 nuevos beneficiarios.

Esta ayuda económica se entrega a personas en situación de pobreza o pobreza extrema.

El pago del Bono de Desarrollo Humano se realizará en las ventanillas de BanEcuador o en puntos autorizados como Banco del Bario.

Los beneficiarios podrán cobrarlo con su tarjeta de débito en cualqueir cajero de BanRed.

Este es el cronograma para cobrar el bono en octubre:

Para consultar si es beneficiario del Bono debe seguir estos pasos: