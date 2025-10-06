Así es el cronograma de octubre para cobrar el Bono de Desarrollo Humano en Ecuador
El Gobierno incluyó como nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano a 55 000 personas a partir del mes de octubre de 2025.
El Bono de Desarrollo Humano es de 55 dólares y se entrega cada mes.
BanEcuador
06 oct 2025 - 18:15
El Bono de Desarrollo Humano es de 55 dólares y desde octubre se entrega a 55 000 nuevos beneficiarios.
Esta ayuda económica se entrega a personas en situación de pobreza o pobreza extrema.
El pago del Bono de Desarrollo Humano se realizará en las ventanillas de BanEcuador o en puntos autorizados como Banco del Bario.
Los beneficiarios podrán cobrarlo con su tarjeta de débito en cualqueir cajero de BanRed.
Este es el cronograma para cobrar el bono en octubre:
Para consultar si es beneficiario del Bono debe seguir estos pasos:
- Ingrese al link https://www.inclusion.gob.ec
- En el menú de ‘Servicios’ seleccione la opción 'Servicios en línea'
- Seleccione la opción ‘Consulta Usuarios Bono y Pensiones’
- Marque la casilla de validación ‘No soy un robot’, y digite los 10 dígitos de su cédula.
- Escriba su Código Dactilar, que se encuentra en la parte de atrás de su cédula.
- Seleccione el grupo de Provincia al que pertenece su extensión telefónica.
- Ingrese los siete números de teléfono fijo, y 10 números de su celular (si dispone). En caso de no tener número fijo o celular se deberá llenar el campo con ceros (0).
- Oprimir la opción ‘Buscar’; el aplicativo desplegará un mensaje que señalará su situación como usuarios del Bono y Pensiones.
