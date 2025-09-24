Así está el cronograma para cobrar el bono raíces de mil dólares en Ecuador

Las agencias de BanEcuador han recibido gran cantidad de personas interesadas en recibir el Bono Raíces.

El Bono Raíces es un beneficio que será entregado a 100 000 agricultores del Ecuador por un valor de 1 000 dólares.

Este rubro será entregado por única vez y está destinado para fortalecer el trabajo en el campo, según el Gobierno.

Esta medida ha sido implementada en el país luego de la eliminación del subsidio del diésel, por lo que apunta a ser una medida de compensación.

BanEcuador será la entidad encargada de desembolsar estos fondos a los beneficiarios.

Para retirarlo es necesario tener una cuenta en el banco estatal. En caso de no tenerla, se puede abrir una de manera gratuita.

Según BanEcuador así será el cronograma para el pago del Bono Raíces:

Para cobrar los 1 000 dólares es necesario presentar la cédula de identidad y una copia de un servicio básico de los últimos tres meses.

El Gobierno y BanEcuador recomiendan a la ciudadanía verificar la notificación de que es uno de los beneficiarios del bono.

Para acceder al Bono Raíces no es necesario registrarse en ninguna plataforma. Los principales beneficiarios serán quienes ya consten en el Registro Social y en la base de datos de la Autoridad Agraria Nacional.

Requisitos