¿Cuándo se paga el décimo tercer sueldo en Ecuador este 2025 tras anuncio de Noboa?

El pago del décimo tercer sueldo en Ecuador tendrá cambios este 2025. El presidente Daniel Noboa dispuso que se adelante esta compensación económica para los funcionarios del sector público.

En medio del paro nacional, el Primer Mantadario informó que el pago del 'bono navideño', como también se lo conoce, se entregará el 14 de noviembre a los funcionarios públicos.

"Así las familias tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday", detalló Noboa en su cuenta de X, al tiempo que pidió a la empresa privada sumarse a esta iniciativa.

De acuerdo a la normativa ecuatoriana, el décimo tercer sueldo se entrega hasta el 24 de diciembre de cada año a los trabajadores que lo reciben de forma acumulada.

Como el sector privado no se acogido a la propuesta de Noboa, la compensación económica se entregará en la misma fecha, es decir, el último mes del año.

Esta remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que los trabajores hubieren percibido durante el año calendario. Los empleadores que incumplan con este beneficio de ley podrán ser sancionados con tres a 20 salarios básicos unificados, es decir, 9 400 dólares.

¿Cómo se debe calcular?

Para calcular el valor total que se recibe en el bono navideño se debe considerar la remuneración básica, las horas extras, las comisiones y otras retribuciones. En el calculo no se incluyen vacaciones, fondos de reserva y viáticos.

El Ministerio de Trabajo, para facilitar el cálculo, habilitó una calculadora en línea, que se puede acceder en https://calculadoras.trabajo.gob.ec/tercero