Día del Padre 2026 en Ecuador: ¿Cuándo es y por qué se celebra?

El Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio en Ecuador.

El Día del Padre en Ecuador se celebrará este 2026 el próximo domingo 21 de junio, de acuerdo con el calendario oficial que fija esta conmemoración cada tercer domingo del mes de junio.

Durante esta fecha, miles de familias ecuatorianas organizan reuniones, almuerzos y actividades especiales para homenajear a los padres, mientras el movimiento comercial también registra un incremento por la compra de regalos y promociones especiales.

La celebración se ha convertido en una de las fechas familiares y comerciales más importantes del año, junto con el Día de la Madre, especialmente en sectores como restaurantes, tecnología, ropa y artículos personales.

¿Cuándo es el Día del Niño en Ecuador?

Países como Estados Unidos, México y Argentina también celebran el Día del Padre en junio, aunque la fecha exacta cambia cada año debido a que coincide con el tercer domingo del mes.

Sin embargo, en otras naciones la conmemoración tiene lugar en fechas distintas. En España, Italia y Portugal, por ejemplo, el festejo se realiza cada 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José.

El origen moderno de esta celebración nació en Estados Unidos. Según registros históricos, en 1910 una mujer llamada Sonora Smart Dodd propuso rendir homenaje a su padre por el esfuerzo que realizó al criar a sus hijos.

Inicialmente, Smart Dodd quería que la celebración se realizara el 5 de junio, fecha del cumpleaños de su progenitor. Sin embargo, años después, en 1966, el entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson oficializó el Día del Padre y estableció que se celebrara el tercer domingo de junio de cada año.