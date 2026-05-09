EE.UU. revoca pasaportes a padres con deudas de manutención infantil

El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) comenzó el proceso para revocar los pasaportes de padres que deban más de USD 2 500 de manutención infantil.

El Departamento de Estado instó a "cualquier estadounidense con una deuda de manutención infantil significativa" a hacer los pagos a las autoridades estatales pertinentes para evitar la revocación de su pasaporte.

La elegibilidad para un nuevo pasaporte se restablecerá después de que la deuda de manutención infantil se haya pagado a la autoridad y ese individuo no sea ya considerado como un deudor.

La ley sustenta la revocatoria de pasaportes

Si los padres que adeudan esa pensión alimentaria ordenada por un tribunal se encuentran ya fuera de EE.UU. cuando se revoque su pasaporte, podrán optar a obtener ese documento con una "validez limitada para su retorno directo" al país.

Las revocaciones comenzaron el viernes 8 de mayo de 2026, pero se están concentrando inicialmente en progenitores estadounidenses con grandes deudas acumuladas, que son en total unas 2 700 personas.

La provisión que permite al Gobierno revocar pasaportes a padres que no pagan su manutención infantil está incluida en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996.