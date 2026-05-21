Municipio de Guayaquil clausura vivienda donde 250 jóvenes hacían una fiesta clandestina

La dirección municipal de Justicia y Vigilancia clausuró la vivienda donde se hacía una fiesta sin permisos, en Urdesa, norte de Guayaquil, el 21 de mayo de 2026.

Tras una denuncia ciudadana por molestias y escándalos, la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, en coordinación con la Policía Nacional, intervino este 21 de mayo de 2026 una vivienda en el sector de Urdesa Norte.

Cerca de 250 jóvenes universitarios estaban en una fiesta clandestina dentro del inmueble, que funcionaba como una sala de eventos sin autorización municipal.

Las autoridades verificaron que el espacio no disponía de la Licencia Anual de Funcionamiento (LAF) vigente, ni de los permisos correspondientes para la realización de eventos.

Durante la inspección, además se encontraron hieleras con bebidas alcohólicas, por lo que se procedió con el retiro y el desalojo de los asistentes a la fiesta.

Posteriormente, el sitio fue clausurado hasta que el responsable de la propiedad se acerque a la comisaría municipal para presentar la documentación requerida y justificar el uso del predio.