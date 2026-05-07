Plantel de Huaquillas, entre los 50 mejores del mundo

La Unidad Educativa Seis de Octubre, ubicada en Huaquillas, provincia de El Oro, se posiciona entre las 50 mejores escuelas del mundo.

En el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, funciona una de los 50 mejores planteles del mundo.

Se trata de la Unidad Educativa Seis de Octubre, que despertó el interés de Global Schools Prize 2026, iniciativa de Varkey Foundation que reconoce a las mejores instituciones del mundo por su innovación, impacto comunitario y excelencia.

El plantel es el único representante de Ecuador en esta edición del certamen internacional.

La escuela fue seleccionada en la categoría STEM Education, superando un riguroso proceso de evaluación con cerca de 3 000 postulaciones de 113 países.

La institución implementó en 2022 el proyecto “Aulas del Futuro: Innovación con Propósito”, creando la primera “Aula del Futuro” del país.

¿Cómo es un aula del futuro?

El proyecto fue creado por el docente Jorge Peña, para estudiantes de bachillerato técnico de Informática.

Jennifer Crizantos, estudiante de tercero de bachillerato de Informática, explica qué tiene un aula del futuro:

Zona de desarrollo: Equipada con las herramientas necesarias para limpieza y reparación de equipos tecnológicos como impresoras y computadoras.

Zona CREA: Adecuada con haros de luz, trípodes, pared croma y otros implementos para la edición de videos y demás productos audiovisuales.

Zona presenta: Área destinada para capacitaciones.

Zona investiga: Equipada con computadoras con conexión a Internet para investigar y crear técnicas innovadoras.

Zona explora: Para dialogar y socializar los proyectos estudiantiles.

Zona interactúa: Adecuada para exponer los proyectos.

Entre sus propuestas figuran el diseño y la construcción una casa inteligente, un vehículo, un parque de recreación y semáforos controlados vía bluetooth.

Los estudiantes de bachillerato de Informática de la Unidad Educativa Seis de Octubre diseñaron una casa inteligente. Ministerio de Educación

Primeros reconocimientos

Los estudiantes de esta institución también diseñaron otros proyectos altamente reconocidos:

ArduinChair: Un impulsor inteligente para silla de ruedas, creado para apoyar a un compañero, y que ganó el primer lugar en la Feria CREA 2024 y los Premios GOAT 2025.

Medicina Verde: Un sistema de hidroponía aplicada a la salud que obtuvo el primer lugar en la Feria Binacional Ecuador–Perú 2025.

PichinchaGame: Un videojuego educativo de enfoque histórico-cultural, ganador del primer lugar en la Feria CREA 2025.

PyroTec: Un proyecto de innovación en energía alternativa que logró el segundo lugar en la Feria Zonal 2025.

Además, obtuvieron reconocimientos previos con iniciativas como GamificandoAndo (primer lugar Feria Binacional Ecuador–Perú 2023) y un robot Sumo (tercer lugar de la Feria CREA 2023).

Gracias a estas iniciativas, el proyecto fue incorporado al Mapa Nacional de Innovación del Ecuador y destacado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ProFuturo en su mapa de buenas prácticas de las Américas.

El rector de la unidad educativa, Jorge Patric Peña, se ubicó en el Top 50 del Global Teacher Prize 2025, junto a la estudiante Jennifer Crizantos.

Los ganadores del Global Schools Prize 2026 se conocerán la segunda semana de mayo, en Londres.

Se seleccionarán a 10 favorecidos de categoría, cada uno recibirá USD 50 000, y un ganador principal que recibirá un premio especial.