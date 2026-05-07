Incendio en una gasolinera de La Maná provoca cierres viales

Un incendio estructural se registró la noche de este jueves en una gasolinera en La Maná.

Un incendio estructural se registró la tarde de este 7 de mayo de 2026 en una gasolinera ubicada en el cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi. El flagelo ocurrió en el sector de la gasolinera del Sindicato de Choferes.

La emergencia fue detectada a las 16:45 mediante las cámaras de videovigilancia del ECU 911, que coordinó la movilización de unidades de socorro desde la Sala Operativa de la Coordinación Zonal 3.

Bomberos, Policía y ambulancias atendieron la emergencia

Al sitio acudieron equipos de la Policía Nacional del Ecuador, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Según el reporte preliminar, no se registran personas heridas y las afectaciones corresponderían principalmente a daños estructurales.

En el lugar permanecen desplegadas motobombas, ambulancias y patrulleros mientras continúan las labores de mitigación y evaluación técnica.

Vías cerradas y monitoreo permanente

Las autoridades de tránsito informaron que las vías cercanas al sector permanecen cerradas mientras se desarrollan las tareas de atención de la emergencia.

El ECU 911 mantiene monitoreo permanente mediante su sistema de videovigilancia y recomendó a la ciudadanía evitar circular por la zona.

Además, recordó que cualquier emergencia debe reportarse a través de la línea única 9-1-1.