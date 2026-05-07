Trump amenaza a Irán con más ataques si el acuerdo no se firma ¡rápido!

El presidente Donald Trump amenazó el jueves a Irán con represalias "violentas" si no firma "rápido" un acuerdo, luego de que se reportaran ataques de Teherán contra tres buques estadounidenses en tránsito por el estrecho de Ormuz hacia el Golfo.

"Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!", dijo Trump en su red Truth Social.

El mando militar central iraní acusó a Estados Unidos más temprano de violar el alto el fuego en la guerra en Oriente Medio con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, y afirmó que tomaron represalias contra fuerzas estadounidenses en la zona.