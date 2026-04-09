Ecuador se incorpora a proyecto alemán APAL para formación profesional dual de jóvenes

Una oportunidad para estudiar y trabajar al mismo tiempo

Ecuador se integró al programa Asociaciones de Formación en América Latina (APAL), una iniciativa que conecta a jóvenes de varios países con oportunidades de formación en Alemania.

Este programa permite a los participantes estudiar y trabajar simultáneamente, lo que significa que pueden aprender un oficio mientras reciben un ingreso.

Además de Ecuador, también participan países como Brasil, Colombia, México, El Salvador, India y Uzbekistán, lo que convierte a este proyecto en una red internacional de formación.

Qué ofrece el programa y a quién está dirigido

El programa está pensado para jóvenes que ya terminaron el colegio y que tienen conocimientos de alemán, ya que gran parte de la formación se realiza en ese idioma.

Entre los beneficios están la colocación en centros de formación, cursos adicionales de alemán, apoyo para obtener la visa y acompañamiento en el proceso de adaptación al país europeo.

Las áreas disponibles están enfocadas en sectores como:

Industria

Oficios técnicos

Enfermería

En estos sectores es donde hay alta demanda de personal capacitado, según indicó la Cancillería de Ecuador.

Este modelo, conocido como formación dual, combina la teoría con la práctica, lo que permite a los jóvenes adquirir experiencia real desde el inicio.

Una apuesta por la movilidad laboral

Con esta iniciativa, Ecuador busca abrir más opciones para que los jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente fuera del país.

También se apunta a una migración ordenada, con oportunidades claras y acompañamiento durante todo el proceso.

El programa es impulsado en conjunto con instituciones alemanas, lo que garantiza estándares de formación reconocidos a nivel internacional.

La idea es que los jóvenes no solo accedan a empleo, sino que también adquieran habilidades que les permitan crecer profesionalmente a largo plazo.