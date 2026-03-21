98 ecuatorianos viajan a España a trabajar de manera legal con el programa de migración circular

Un segundo grupo de ecuatorianos viajan a España para trabajar en el sector agrícola.

98 ecuatorianos viajan a España a trabajar de manera legal en el sector agrícola, como parte del programa de migración circular. Así lo informó la Cancillería de Ecuador este sábado 21 de marzo de 2026.

Este segundo grupo de ecuatorianos partió hacia Almería y las Islas Baleares para trabajar en labores agrícolas por nueve meses y luego regresar a Ecuador.

Según la Cancillería, los ecuatorianos migrantes tendrán la posibilidad de ser contratados en futuras temporadas.

Durante 2025, seis empresas españolas recibieron a 577 trabajadores ecuatorianos para el sector agrícola y de socorrismo. Mientras que hasta marzo de 2026 se han gestionado 400 nuevas plazas, de las cuales han comenzado a salir grupos de migrantes.

Un total de 10 610 ecuatorianos se han beneficiado entre 2023 y 2026 del acceso a empleos en el exterior en el marco los programas de migración circular, que les permite viajar legalmente a distintas naciones para trabajar y posteriormente regresar, según datos de la Cancillería.

¿Cómo postular?

La postulación al programa de migración circular es completamente gratis y se puede realizar en cualquier ciudad del país.

Los interesados pueden acercarse a los puntos a los 24 puntos del Servicio Público de Empleo para hacer el trámite de manera presencial.

También se puede realizar en línea a través de la plataforma de búsqueda de empleo de Ecuador. En la sección 'Migración Circular' está la información disponible.

Para postular debe ingresar con usuario y contraseña o crear uno. Allí se desplegarán las ofertas para aplicar virtualmente.