Gobierno de Noboa habilita 160 000 plazas de empleo dirigido a jóvenes para 2026

El Gobierno busca ampliar la contratación de jóvenes en empresas públicas y privadas

El presidente Daniel Noboa anunció la apertura de 160 000 plazas de trabajo dirigidas a jóvenes de entre 18 y 29 años durante el 2026, como parte del denominado Acuerdo por la Empleabilidad.

La iniciativa es impulsada a través del Ministerio del Trabajo y se ejecutará mediante la plataforma Encuentra Empleo.

Según informó el Gobierno, el objetivo es ampliar las oportunidades de desarrollo para la población joven, uno de los segmentos con mayores tasas de desempleo y condiciones laborales precarias.

Alianzas con el sector privado

Del total de vacantes proyectadas, el 10%, equivalente a 16 000 plazas, estará destinado a jóvenes pertenecientes a pueblos y nacionalidades afrodescendientes, indígenas y montubios.

El programa se sustenta en acuerdos entre el Estado y la empresa privada, que contemplan esquemas laborales dinámicos y adaptables a las necesidades de los trabajadores.

También contempla procesos de formación, capacitación y certificación de habilidades para fortalecer la empleabilidad.

¿Cómo postular?

Los interesados pueden aplicar a las vacantes a través de la plataforma oficial Encuentra Empleo. El proceso es el siguiente: