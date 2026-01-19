Ecuatorianos pueden acceder a becas para estudiar en el extranjero en 2026

Las becas para ecuatorianos incluyen estudios a nivel de grado, posgrado y especializaciones.

2026 se perfila como un buen año para nuevas oportunidades educativas. Los ecuatorianos pueden acceder a programas de estudio en el extranjero, de manera presencial y virtual.

El gobierno ecuatoriano mantiene convenios con países como España, Estados Unidos y Reino Unido para programas de estudio que cubren el 100% de los valores a pagar.

Aunque cada programa varía en costos, requisitos y plazos, aquí hay tres oportunidades de becas a las que pueden aplicar los ecuatorianos mayores de edad.

Becas Fundación Carolina, España

La Fundación Carolina, vinculada al Gobierno español tiene un enfoque en la cooperación educativa y científica con Iberoamérica. En general este beneficio incluye el costo de los vuelos, estipendio mensual, alojamiento e incluso un seguro médico.

Claro que las condiciones varían según cada programa. Las inscripciones se deben realizar en línea a través del sitio web oficial.

La oferta académica se abre generalmente en enero y los plazos varían según el programa, pero se cierran regularmente en marzo. La plataforma permite postular hasta cinco programas de maestría y doctorado.

Requisitos:

Nacionalidad ecuatoriana y residencia en Ecuador

Título universitario (licenciatura o ingeniería)

Récord académico (si es excelente, tendrá ventaja en la competencia)

Admisión o postulación simultánea a un programa elegible

No residir en España al momento de aplicar

Dominio del idioma español (y a veces inglés)

No haber sido beneficiario previo de la Fundación Carolina (en la mayoría de casos)

Documentación:

Copia de cédula o pasaporte

Título universitario y récord académico

Currículum vitae

Carta de motivación

Cartas de recomendación

Certificados de idiomas (si aplica)

Becas OEA-VIU 2026

La Organización de Estados Americanos en coordinación con la Universidad Internacional de Valencia (VIU) ofrecen programas de becas de hasta el 60% para maestrías online.

Dentro de esta convocatoria se incluyen alrededor de 300 becas para maestrías oficiales en VIU. El beneficio es para personas que tengan la nacionalidad o cuenten con la residencia legal de un país miembro de la OEA.

La postulación termina el 30 de enero para el programa 2026 - 2027. Los aspirantes a estos programas deberán registrarse en la página web oficial de manera gratuita.

Son 65 maestrías disponibles en las áreas de Empresa, Ciencias de la Salud, Ciencia y Tecnología, Comunicación, Educación, Jurídico y Artes y Humanidades.

Requisitos:

Ciudadanía ecuatoriana o residencia legal en países miembros de la OEA.

Título universitario de nivel licenciatura o equivalente.

Presentar documentación completa (títulos, certificados académicos, carta de motivación y foto tipo carnet).

Aceptar cumplir con los requisitos académicos de la maestría elegida.

Beca Erasmus Mundus

La beca Erasmus Mundus incluye 200 maestrías en ocho áreas: Química, Ciencias Económicas, Medioambiente y Geociencias, Ciencias de la Información e Ingenierías, Ciencias de la Vida, Matemática, Física, y Ciencias Sociales y Humanidades.

Este programa es financiado por la Unión Europea. Cubre el viaje, matrícula y seguro. En algunos casos incluye un estipendio mensual mientras dura la maestría.

Dentro de las becas Eramus Mundua se incluyen másteres conjuntos, impartidos por un grupo de instituciones de enseñanza superior, como mínimo, de tres países diferentes.

Normalmente, incluyen períodos de estudio, investigación, prácticas y preparación y defensa de tesis. La postulación se debe realizar en línea a través de la página web oficial.