Paso a paso para aplicar a las vacantes de especialistas en Formación Continua del Minedec

La convocatoria está dirigida a especialistas de cuarto nivel a escala nacional.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) abrió este miércoles 14 de enero del 2026 una convocatoria dirigida a profesionales del ámbito educativo interesados en postular al cargo de Especialista de Formación Continua.

Según el Ministerio, la convocatoria está dirigida a profesionales de cuarto nivel con títulos relacionados con educación y que estén registrados en la Senescyt. La postulación estará habilitada hasta el 25 de enero de 2026.

Aquí el paso a paso para aplicar a estas vacantes: