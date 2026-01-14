Paso a paso para aplicar a las vacantes de especialistas en Formación Continua del Minedec
El Ministerio de Educación abrió la convocatoria para especialistas en formación continua. Se puede aplicar hasta el 25 de enero del 2026.
La convocatoria está dirigida a especialistas de cuarto nivel a escala nacional.
Minedec.
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) abrió este miércoles 14 de enero del 2026 una convocatoria dirigida a profesionales del ámbito educativo interesados en postular al cargo de Especialista de Formación Continua.
Según el Ministerio, la convocatoria está dirigida a profesionales de cuarto nivel con títulos relacionados con educación y que estén registrados en la Senescyt. La postulación estará habilitada hasta el 25 de enero de 2026.
Aquí el paso a paso para aplicar a estas vacantes:
Verificar el perfil
- La convocatoria está dirigida a profesionales con título de cuarto nivel, debidamente registrado en la Senescyt, en áreas relacionadas con la educación. Además, los aspirantes deben acreditar al menos seis años de experiencia en el ámbito educativo.
Revisar la experiencia y conocimientos valorados
- Se considerará especialmente a los postulantes que cuenten con conocimientos de la normativa que regula el sector público en educación, así como experiencia en docencia y trabajo en instituciones educativas.
- También se valorará la trayectoria en planificación y diseño de modelos educativos, gestión y seguimiento de proyectos educativos, coordinación académica y dirección de procesos de formación continua.
Entregar la documentación
- Los interesados deberán reunir su hoja de vida actualizada y la documentación de respaldo que certifique su formación académica y experiencia profesional. Todos los documentos deberán estar organizados y enviados en formato PDF al correo electrónico formarparatransformar@educacion.gob.ec.
- En el asunto del mensaje se debe colocar: Especialista en Formación Continua. Los documentos se deben enviar hasta el 25 de enero.
