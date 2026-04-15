Trágico volcamiento e incendio de bus en la vía Cuenca - Molleturo deja 11 muertos
A un lado de la vía Cuenca - Molleturo se registró una columna de humo que alarmó a las personas que circulan por el lugar.
Un bus de pasajeros se volcó y se incendió en la vía Cuenca - Molleturo.
Cortesía
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Actualizada:
15 abr 2026 - 16:17
Un bus de pasajeros se volcó en la vía Cuenca - Molleturo pasado el mediodía de este miércoles 15 de abril de 2026. Organismos de emergencia acudieron al sitio para rescatar a las personas que quedaron atrapadas.
Al menos 20 personas resultaron heridas y 11 murieron tras el volcamiento e incendio. Los bomberos de Cuenca y la Cruz Roja acudieron para atenderlos a un lado de la vía.
Mientras tanto, otro equipo trabajó en sofocar las llamas del autobús que se precipitó varios metros en un barranco. La carrocería quedó bastante afectada y las llamas fueron apagadas luego de varios minutos.
Las personas heridas fueron atendidas a un costado de la vía, a la altura del kilómetro 57, en el sector del puente El Chorro. Algunos fueron trasladados a casas de salud para recibir atención especializada, pero no se ha confirmado su estado.
Los bomberos de Cuenca continúan en el lugar y el paso está parcialmente habilitado, por lo que se recomienda circular con precaución.
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