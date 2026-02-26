SRI abre 70 vacantes para diferentes provincias; conozca requisitos y plazos para aplicar
El concurso de méritos y oposición se abrirá el viernes 27 de febrero. Las vacantes dentro de la Administración Tributaria pueden consultarse en línea.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) abre 70 vacantes para diferentes provincias.
26 feb 2026 - 08:29
El Servicio de Rentas Internas (SRI) abre un concurso de méritos y oposición para contratar a 70 personas para cubrir vacantes disponibles en varias provincias del país.
El concurso se abrirá el viernes 27 de febrero de 2026 y se podrán conocer los cargos, requisitos y aplicar directamente en la web de Encuentra Empleo.
Las vacantes están disponibles en las siguientes provincias:
- Imbabura
- Carchi
- Orellana
- Tungurahua
- Cotopaxi
- Guayas
- Pichincha
Entre las vacantes disponibles constan:
- Agentes Tributarios
- Analistas Tributarios
- Especialistas de Auditoría Tributaria
- Asistentes Técnicos
Dentro de la plataforma se puede crear un perfil y currículum disponible para ser consultado por cualquier empleador.
Paso a paso
- Ingresar a la plataforma Encuentra Empleo
- Clic en 'Ofertas del sector público'
- Buscar las vacantes disponibles en el SRI
- Revisar las vacantes disponibles
- Postular al puesto de interés (solo puede ser uno por convocatoria)
