SRI abre 70 vacantes para diferentes provincias; conozca requisitos y plazos para aplicar

El Servicio de Rentas Internas (SRI) abre 70 vacantes para diferentes provincias.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) abre un concurso de méritos y oposición para contratar a 70 personas para cubrir vacantes disponibles en varias provincias del país.

El concurso se abrirá el viernes 27 de febrero de 2026 y se podrán conocer los cargos, requisitos y aplicar directamente en la web de Encuentra Empleo.

Las vacantes están disponibles en las siguientes provincias:

Imbabura

Carchi

Orellana

Tungurahua

Cotopaxi

Guayas

Pichincha

Entre las vacantes disponibles constan:

Agentes Tributarios

Analistas Tributarios

Especialistas de Auditoría Tributaria

Asistentes Técnicos

Dentro de la plataforma se puede crear un perfil y currículum disponible para ser consultado por cualquier empleador.

Paso a paso