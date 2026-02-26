Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Sociedad

SRI abre 70 vacantes para diferentes provincias; conozca requisitos y plazos para aplicar

El concurso de méritos y oposición se abrirá el viernes 27 de febrero. Las vacantes dentro de la Administración Tributaria pueden consultarse en línea.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) abre 70 vacantes para diferentes provincias.

SRI

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

26 feb 2026 - 08:29

Unirse a Whatsapp

El Servicio de Rentas Internas (SRI) abre un concurso de méritos y oposición para contratar a 70 personas para cubrir vacantes disponibles en varias provincias del país.

El concurso se abrirá el viernes 27 de febrero de 2026 y se podrán conocer los cargos, requisitos y aplicar directamente en la web de Encuentra Empleo.

Las vacantes están disponibles en las siguientes provincias:

  • Imbabura
  • Carchi
  • Orellana
  • Tungurahua
  • Cotopaxi
  • Guayas
  • Pichincha

Entre las vacantes disponibles constan:

  • Agentes Tributarios
  • Analistas Tributarios
  • Especialistas de Auditoría Tributaria
  • Asistentes Técnicos

Dentro de la plataforma se puede crear un perfil y currículum disponible para ser consultado por cualquier empleador.

Paso a paso

  • Ingresar a la plataforma Encuentra Empleo
  • Clic en 'Ofertas del sector público'
  • Buscar las vacantes disponibles en el SRI
  • Revisar las vacantes disponibles
  • Postular al puesto de interés (solo puede ser uno por convocatoria)

