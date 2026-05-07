Cómo se contagia el Hantavirus: todo lo que debes saber de la enfermedad

El virus conocido como hantavirus se transmite por inhalación de aire contaminado o por contacto directo con roedores

La enfermedad viral provocada por hantavirus es transmitida a humanos principalmente por roedores silvestres (ratones de campo) a través de orina, heces o saliva.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus se contagia mediantre la respiración o el contacto con dichos animales.

Principales vías de contagio del hantavirus

Inhalación: Respirar aire contaminado con residuos de roedores, común en galpones, cabañas o áreas rurales.

Respirar aire contaminado con residuos de roedores, común en galpones, cabañas o áreas rurales. Contacto directo: Ser mordido o tocar a roedores vivos o muertos, o sus excrementos.

Ser mordido o tocar a roedores vivos o muertos, o sus excrementos. Contacto persona a persona: Es poco frecuente, pero puede suceder en contextos de convivencia íntima y estrecha. Esta variante se conoce como Andes virus.

La OMS considera la enfermedad por hantavirus como grave y con una alta letalidad. Pero el riesgo para la población general suele ser bajo si se evita el contacto con los roedores.

Síntomas y tiempos de incubación del hantavirus

De acuerdo con la OMS, los síntomas iniciales son parecidos a los de la gripe, es decir, fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, fatiga y náuseas.

Por otra parte, los síntomas graves o en fase avanzada suelen ser: dificultad para respirar, tos seca, hipotensión y acumulación de líquido en los pulmones.

Según la OMS, el período de incubación del hantavirus en humanos suele oscilar entre una y ocho semanas, que es cuando empiezan a aparcer los síntomas tras el contagio. Sin embargo, aunque es muy raro, también es probable que los síntomas aparezcan de manera instantánea.