Alerta por información falsa; ¿para qué procesos es necesario actualizar los datos en el IESS?

¿El pago de la pensiones de jubilación y el acceso a citas médicas depende de la actualización o no de los datos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)? La institución se pronunció tras la difusión de información falsa.

Este lunes 25 de agosto del 2025, el IESS desmintió la información que circulan a través de cadenas de WhatsApp sobre la supuesta obligación de actualizar los datos personales para poder cobrar la pensión o agendar citas médicas.

La institución aseguró que el pago de jubilaciones y la atención en salud no dependen de este trámite. “La actualización de datos no afecta al pago de tu pensión ni a tus citas médicas”, recalcó el Seguro Social en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El organismo explicó que la actualización de datos es un proceso permanente y sin fecha límite. Este trámite sirve para que los afiliados y pensionistas y usuarios del IESS puedan realizar trámites virtuales.

Quienes deban realizar por primera vez una actualización de datos deben acercarse de forma presencial a las oficinas del IESS. Si no es la primera vez, el trámite se lo puede efectuar en línea.