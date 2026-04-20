¿Quién es Jaime Bernabé Erazo, nuevo ministro de Salud?

Jaime Bernabé es el nuevo Ministro de Salud de Ecuador.

El médico Jaime Otton Bernabé Erazo fue designado, este lunes 20 de abril de 2026, como nuevo titular del Ministerio de Salud Pública.

El presidente Daniel Noboa anunció que su incorporación a esa Cartera de Salud "será inmediata con el reto de fortalecer el sistema sanitario del país. El Mandatario también anunció que habrá nuevo ministro de Ambiente y Energía.

Antes de asumir esta función, Bernabé se ha desempeñado como director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En ese cargo fue posesionado el 2 de abril de 2024.

Su formación académica está centrada en el ámbito médico. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Estatal de Guayaquil y cuenta con estudios y especializaciones en España.

Obtuvo el título de médico intensivista en la Universidad Autónoma de Madrid, con formación en hospitales como el Doce de Octubre y el Severo Ochoa.

Trayectoria profesional

En su trayectoria profesional destaca su experiencia en áreas críticas de atención hospitalaria. Fue director médico y coordinador de Medicina Crítica en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo.

Además se desempeñó como jefe de unidades de cuidados intensivos (UCI) en distintas casas de salud, incluyendo hospitales militares y centros públicos de Guayaquil.

También ha trabajado como médico residente y especialista en instituciones como el Hospital Clínica Miguel H. Alcívar y el Hospital Gineco-Obstetra Enrique C. Sotomayor.

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El nuevo ministro cuenta, además, con participación en congresos y eventos científicos tanto a escala nacional como internacional, así como en publicaciones médicas, lo que refuerza su perfil técnico dentro del sector salud.

Desde el 18 de noviembre de 2025, el Mandatario delegó las funciones del Ministerio de Salud a la vicepresidenta María José Pinto.

Antes que Pinto asuma este encargo, pasaron por ese Ministerio Jimmy Martin, Juan Bernardo Sánchez, Édgar Lama, Manuel Antonio Naranjo y Franklin Encalada.

Ecuador ha enfrentado una crisis en el sistema de salud pública como falta de medicinas e insumos, la larga espera por una cita médica y presuntos casos de corrupción en los hospitales.