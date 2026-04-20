Daniel Noboa anuncia nuevas autoridades para los ministerios de Salud y Energía

Noboa realizó cambios en los gabinetes Salud y Energía, este 20 de abril de 2026

El presidente Daniel Noboa confirmó, este lunes 20 de abril de 2026, una reconfiguración en su gabinete con relevos en dos áreas estratégicas: salud y energía.

"Se han realizado cambios en el gabinete en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Las nuevas autoridades asumirán una tarea clara: empujar al Ecuador, acelerar lo que funciona y corregir lo que no", dijo el Mandatario, a través de su X.

En el Ministerio de Salud Pública, el médico Jaime Bernabé Erazo asumirá de "forma inmediata" la conducción de esta Cartera de Estado.

Desde el 18 de noviembre de 2025, el Mandatario delegó las funciones del Ministerio de Salud a la vicepresidenta María José Pinto.

Antes que Pinto asuma este encargo, pasaron por ese Ministerio Jimmy Martin, Juan Bernardo Sánchez, Édgar Lama, Manuel Antonio Naranjo y Franklin Encalada.

Ecuador ha enfrentado una crisis en el sistema de salud pública como falta de medicinas e insumos, la larga espera por una cita médica y presuntos casos de corrupción en los hospitales.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía contará con un nuevo ministro a partir del 30 de abril. Noboa aún no ha dado a conocer de quién se trata. Ese cargo lo ha venido ocupando Inés Manzano.

"En el ámbito energético, tendrá un nuevo liderazgo a partir del 30 de abril. Durante la transición, se realizarán las operaciones necesarias para fortalecer la red del país", señaló Noboa.