El ecuatoriano Jefferson Stalin Quindil desapareció en México al intentar llegar a Estados Unidos

Jefferson Stalin Quindil desapareció hace seis meses en la costa de Chiapas, México. El ecuatoriano intentaba llegar a Estados Unidos en un grupo de 40 migrantes.

Su histora fue difundida por el diario El País de España. El joven de 21 años, oriundo de la provincia de Cotopaxi, se encontraba estudiando en la escuela militar, pero el estallido de violencia lo impulsó a salir del país.

En el reportaje del diario español se detalla cómo los viajeros intentaban llegar a Estados Unidos para reencontrarse con sus familiares con ayuda de 'coyoteros'.

En el grupo de 40 migrantes se encontraban ciudadanos de Ecuador, Cuba y Honduras. El último rastro de todos fue en San José El Hueyate, en la costa de Chiapas.

Durante toda la travesía, los migrantes mantuvieron contacto con sus familiares a través de mensajes de texto o llamadas. Jefferson Stalin partió de Ecuador a principios de diciembre. Luego voló a San Salvador y de ahí un "guía" lo recogió para cruzar Honduras y dejarlo en Tapachula.

El supuesto guía, fue la misma persona que ayudó a su madre, María, a cruzar a México. Según detalla El País, en lugar de realizar la ruta en vehículo como ocurrió con la mujer, al joven lo llevaron a San José El Hueyate para abordar una lancha.

'Mami, estoy bien'

El 21 de junio del 2025 tuvo la última conversación con su madre. Él le comentaba que se estaba preparando para salir y que no se preocupara porque estaba bien.

“Hoy ya me sacan, mami, estoy bien, no estoy preocupado, ahorita estoy arreglando mochila, poniendo una funda para que no moje y ahorita salgo”, fue uno de los últimos mensajes que recibió María, cita el diario español.

Su madre se preocupó porque le comentó que debía viajar ocho horas y le pidió que la avisara cuando saliera, pero nunca obtuvo respuesta. “Él no supo dejar nada absolutamente, ni ubicación ni nada (...) ya no me dio señal de vida", señaló la mujer a El País.

Los familiares de los otros migrantes desaparecidos revelaron que los coyoteros primero les dijeron que el grupo de migrantes había sido detenido. Después cambiaron su versión y aseguraron que las lanchas en que viajaban se hundieron.

Semanas después, el escenario cambio con llamadas para extorsionarlos e inclusos amenazas. Ante ello, su única esperanza es que las autoridades mexicanas actúen de forma inmediata pues cuentan con la localización exacta de donde estuvieron y los números de quienes los trasladaron.