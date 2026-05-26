Emotivo homenaje de Rosario Central al DT Edgardo 'Patón' Bauza en Quito

La emotiva visita de los jugadores de Rosario Central a Edgardo Bauza

Las imágenes conmueven. Una delegación de Rosario Central visitó a Edgardo Bauza en Quito es uno de los gestos más conmovedores del fútbol sudamericano, uniendo el arraigo del club que lo vio nacer y consagrarse con la ciudad que adoptó al "Patón" como uno de sus máximos héroes históricos.

Aprovechando su visita a Quito, la capital ecuatoriana, en el marco de la Copa Libertadores, una delegación oficial de Rosario Central organizó un encuentro íntimo y profundamente emotivo para homenajear en vida a su gran leyenda. Entre las figuras que visitó al 'Patón' estuvo el campeón mundialista Ángel Di María

El encuentro en Quito

El emotivo encuentro entre Edgardo Bauza y Ángel Di María Tomado de redes sociales

Dado el cuadro de salud que atraviesa el "Patón" (quien padece demencia frontotemporal y reside en Quito junto a su familia), la dirigencia y comitiva del cuadro Canalla prefirió evitar las aglomeraciones y se trasladó directamente hacia su entorno más íntimo para rendirle tributo.

El momento cumbre del encuentro se dio cuando la delegación de Rosario Central le llevó físicamente la réplica de la Copa Argentina 2018.

Este trofeo tiene un significado monumental: fue el título que Bauza conquistó como director técnico del club, rompiendo una dura sequía de 23 años sin consagraciones oficiales para la institución rosarina. Poder posar junto al trofeo que él mismo forjó en el banco de suplentes dejó postales inolvidables para el pueblo centralista.3. Entrega de indumentaria y distinciones exclusivas

Además de compartir con sus seres queridos, la dirigencia de Central le hizo entrega de camisetas oficiales personalizadas con su emblemático número 5.

Placas conmemorativas que reconocen su doble condición de leyenda: campeón como jugador (1980 y 1986/87) y campeón como director técnico.

El agradecimiento institucional y eterno por ser el defensor más goleador de la historia del club.La unión de dos tierras por el "Patón"

Este gesto de Rosario Central en Quito se suma a la cadena de merecidos reconocimientos que el estratega argentino ha recibido en la ciudad donde tocó el cielo con las manos en 2008 al ganar la Copa Libertadores con Liga de Quito (institución que también bautizó a su Centro de Alto Rendimiento en Pomasqui con el nombre de Edgardo Bauza).

Con este viaje y este tributo, Rosario Central dejó en claro que la distancia geográfica no es impedimento para abrazar a sus ídolos, sellando un puente de gratitud eterna entre Rosario y Quito bajo el nombre de una leyenda inmensa.