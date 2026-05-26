China ya no es un socio lejano: así crece su influencia en Ecuador

China ya influye en cómo Ecuador consume, se mueve y financia su desarrollo

China dejó de ser únicamente “la fábrica del mundo” para convertirse en una potencia que busca liderar infraestructura, tecnología y financiamiento global. Y Ecuador forma parte de ese avance.

La discusión volvió a tomar fuerza luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador confirmara en 2025 una donación china de 28 millones de dólares destinada a proyectos de reactivación y emprendimiento.

Además, el Gobierno ecuatoriano ratificó que el país participa en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida también como la “Nueva Ruta de la Seda” impulsada por Beijing. Cancillería del Ecuador

De productos baratos a infraestructura estratégica

Durante años, China fue vista principalmente como un gigante de manufactura barata. Pero hoy compite directamente con Estados Unidos y Europa en áreas como inteligencia artificial, vehículos eléctricos, minería, infraestructura y energía.

Empresas chinas como Huawei, BYD y TikTok ya tienen presencia global y también forman parte del mercado cotidiano ecuatoriano.

En Ecuador, esa influencia no solo se refleja en celulares o autos chinos. También aparece en sectores considerados estratégicos.

Coca Codo Sinclair y el acuerdo con PowerChina

Uno de los casos más importantes es la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la empresa china Sinohydro.

Según datos oficiales de la estatal eléctrica ecuatoriana, esta central genera cerca del 30% de la energía del país.

En abril de 2026, Ecuador firmó un acuerdo con PowerChina para la operación y mantenimiento de Coca Codo Sinclair como parte de un acuerdo arbitral valorado en 400 millones de dólares. Reuters

Para analistas internacionales, este tipo de acuerdos demuestra que la relación entre Ecuador y China ya no es solamente comercial, sino también estructural y tecnológica.

China también avanza en minería ecuatoriana

Otro movimiento clave ocurrió en abril de 2026, cuando Ecuador firmó un acuerdo minero superior a 1.700 millones de dólares con una filial de CMOC Group para desarrollar el proyecto Los Cangrejos, en la provincia de El Oro. Reuters

La inversión refuerza la presencia china en recursos estratégicos ecuatorianos y forma parte de una expansión más amplia de Beijing en América Latina.

¿Cooperación o dependencia?

El crecimiento de China en Ecuador también abre un debate político y económico.

Mientras algunos ven estas inversiones como una oportunidad para financiar infraestructura y atraer capital, otros advierten sobre una posible dependencia tecnológica, financiera y energética.

La pregunta ya no es solamente cuánto comercia Ecuador con China, sino cuánto depende de ella en áreas clave como energía, infraestructura, minería y tecnología.

Un cambio global que también toca a Ecuador

China impulsa actualmente proyectos de infraestructura, puertos, energía y transporte en distintos países de África, Asia y Latinoamérica mediante la Nueva Ruta de la Seda.

Para expertos internacionales, el país asiático ya no solo exporta productos:

también exporta influencia económica, tecnológica y geopolítica.

Y Ecuador, cada vez más, forma parte de ese escenario global.