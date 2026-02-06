'¿Qué hicimos de malo?'; padre de Liam Conejo advierte que su hijo tiene un daño emocional

Liam Conejo y su padre fueron liberados de un centro de detención para migrantes en Texas.

Liam Conejo, el niño ecuatoriano de cinco años detenido por agentes migratorios de ICE en Mineapolis, afronta un daño emocional luego de este evento, según cuenta su padre.

“Está con pesadillas en las noches; se levanta varias veces gritando y llorando”, lamentó Adrián Conejo Arias en una entrevista con el medio Univison, difundida el 5 de febrero de 2026.

Ambos están en casa luego de una semana detenidos en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, donde estuvieron detenidos tras una redada migratoria que causó indignación en el mundo.

El gobierno de Estados Unidos acusó al padre de abandonar a Liam tras intentar huir ante la presencia de los agentes migratorios. La familia ha negado esa versión y ha acusado a ICE de usar al niño como "carnada" para detener también a la madre.

Según Conejo, su hijo no ha logrado reponerse de lo vivido en el centro de detención de Texas. "No hemos pasado bien, estamos temerosos", lamentó.

Conejo denunció que el día que Liam iba a volver a la escuela "hubo un comunicado de que iba a haber una bomba y eso nos asusta mucho, que puedan hacernos daño".

El padre ecuatoriano contó que su abogada le informó que "llegó un comunicado directo del gobierno de Estados Unidos, que está haciendo todo lo posible para ya no dejarnos tener nuestras siguientes cortes y están haciendo todo lo posible para deportarnos".

Con la voz quebrada el ecuatoriano cuenta lo difícil que ha sido enfrentar esta situación, y cómo en familia han tratado de distraer a Liam para que no piense en lo ocurrido tra la detención por parte del ICE.

"Mi hijo me pregunta por qué nos llevaron a ese lugar tan feo, qué hicimos de malo o por qué esas personas nos trataron así". Adrián Conejo

El ecuatoriano dijo que Liam enfermó minetras estuvieron en el centro de detención y presentó vómito, dolor de cabeza y problemas para dormir.

Adrián acusó a las autoridades estadounidenses de negarle medicinas a su hijo mientras estuvieron en el centro de detención de Texas. Mientras que ahora, ya en su casa en Minneapolis, temen salir y ser deportados.

El ecuatoriano ha insistido en que su familia ingresó de manera legal a los Estados Unidos y mantiene un proceso de solicitud de asilo por el que esperan audiencia.