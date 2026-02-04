ICE detuvo a una madre ecuatoriana cuando salió a comprar comida para su hija

Marisol Vega, una ecuatoriana que vivía en Minneapolis, Estados Unidos, desde 2023, fue detenida el pasado lunes 2 de febrero del 2026 por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), cuando salió de su departamento a comprar comida para su hija de 11 años.

Según un reporte de Telemundo, la niña de 11 años y su madre permanecieron encerradas por dos meses para no ser capturadas por los agentes. Sin embargo, la madre debió salir a comprar comida y al hacerlo fue arrestada.

Ambas vivieron durante ese tiempo con ayuda de la escuela de la niña y de la comunidad de Minneapolis, que les entregaban comida, detalló la cadena televisiva.

Según el reporte, Vega llamó a su hija para decirle que estaba escondida en un contenedor debido a que estaba acorralada por el ICE. La menor, cuenta entre lágrimas que se siente culpable, ya que su madre salió a comprar comida para alimentarla a ella.

Además, siente incertidumbre al no saber qué pasará con ella si su madre es deportada. Se conoce que la menor permanece bajo el cuidado de una activista social, que se encarga de alimentarla y cuidarla.