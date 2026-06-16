Estos son los 5 medicamentos que más compran los hogares de Ecuador, según el INEC

El INEC realizó una encuesta sobre las medicinas que más compran los hogares en Ecuador.

Medicamentos para el sistema digestivo y nervioso figuran entre los más comprados por los hogares ecuatorianos. Así lo establece la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR), actualizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en mayo de 2026.

El estudio, realizado en 41 184 viviendas entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, analizó cerca de 20 millones de compras de medicamentos efectuadas por las familias de Ecuador.

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Según los datos, los productos farmacológicos destinados al sistema digestivo encabezan la lista de compras más frecuentes.

Les siguen los medicamentos relacionados con el sistema nervioso y las infecciones respiratorias. Los tratamientos para el sistema musculoesquelético y el sistema cardiovascular también figuran entre los cinco tipos de medicamentos más adquiridos.

Por otra parte, el paracetamol lidera las compras de medicamentos en los hogares ecuatorianos, según el INEC, pero las multivitaminas concentran el mayor gasto familiar.

En el segmento de los medicamentos naturales, el colágeno ocupa el primer lugar tanto en gasto como en cantidad de compras realizadas.