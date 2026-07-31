Asamblea define el futuro del juicio político contra la exministra Inés Manzano

El Pleno de la Asamblea instaló una sesión este viernes 31 de julio de 2026

La Asamblea Nacional instaló, este 31 de julio de 2026, la sesión en la que se decidirá si continúa o se archiva el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano.

Ella es acusada de un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la contratación de generadores eléctricos durante la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024.

El juicio político contra Manzano es impulsado por la bancada correísta. La acusan de incumplimiento de funciones en el fallido contrato con la empresa Austral Technical Management.

Sin embargo, la Comisión de Fiscalización, donde Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados tienen mayoría, aprobó un informe que recomienda al Pleno archivar el juicio político, el pasado 24 de julio.

Entre las conclusiones del documento, de 94 páginas, se señala que existe una "insuficiencia probatoria que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política".

Además, la comisión sostiene que los argumentos presentados por los interpelantes son "inconexos" y que gran parte de las pruebas aportadas corresponden a notas de prensa, publicaciones en redes sociales y transcripciones de audios que no cuentan con peritajes de autenticidad.

Para que el informe sea aprobado o rechazado se requiere mayoría simple, es decir, el voto favorable de la mitad más uno de los legisladores presentes en la sesión, siempre que exista un cuórum mínimo de 77 asambleístas.

La bancada de la Revolución Ciudadana intenta reunir los votos necesarios para impedir que la causa sea cerrada. Para ello, espera contar con el apoyo de legisladores de Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC) y asambleístas independientes.