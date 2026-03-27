Colapso en obra de alcantarillado mata a dos trabajadores en Riobamba

Una nueva tragedia en obras de alcantarillado en Ecuador deja dos personas fallecidas. El hecho se registró este viernes 27 de marzo del 2026.

Según reportes del Cuerpo de Bomberos de Riobamba el colapso de una excavación en la av. Alfonso Chávez, en la vía a San Gerardo.

Los agentes realizaron labores de rescate con ayuda de una pala mecánica para recuperar los cuerpos de los dos trabajadores que quedaron sepultados bajo tierra y una base de hormigón.

Los bomberos que llegaron al sitio descendieron más de seis metros de profundidad para realizar el rescate.

Los cuerpos de los dos ciudadanos fueron entregados a las autoridades para los procedimientos legales correspondientes.

Segunda tragedia en menos de 24 horas

Este colapso en una obra de alcantarillado se suma a la tragedia la víspera en el cantón Tulcán donde también una obra de alcantarillado colapsó en las avenidas San Francisco y Argentina.

En el lugar muerieron dos personas oriundas del cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi.