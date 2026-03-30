Adolescente Nancy Viviana Pachacama lleva 10 días desaparecida en Quito

La adolescente Nancy Viviana Pachacama Chicaiza desapareció el 20 de marzo de 2026. Fue vista por última vez en el barrio La Libertad de Catabango, en Amaguaña, al sureste de Quito.

La menor de 15 años fue reportada como desaparecida por sus familiares. La adolescente es de contextura delgada, cabello de color negro y ojos color cafés.

De acuerdo con la información disponible en la página de personas desaparecidas del Ministerio del Interior, ella mide 160 centímetros y pesa 110 libras. No se han detallado caraceterísticas particulares.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar a la adolescente y devolverla a su hogar.

Si alguna persona tiene información sobre su paradero pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).

¿Cómo denunciar una desaparición?

Las desapariciones de personas en Ecuador pueden ser reportadas de manera inmediata. El proceso puede hacerse de manera presencial, pero también se puede reportar a través de la línea 9-1-1.

Lo primero es acudir a la Fiscalía más cercana. En las oficinas se encuentra el Servicio de Atención Integral (SAI) que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

Fuera de ese horario, y en días de asueto, se debe acudir a la Policía Nacional. En caso de adultos a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) y en caso de menores de edad a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).