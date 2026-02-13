Nora y Patricio protagonizan una historia de amor que vence el tiempo con un 'Sí, quiero'

Patricio y Nora Jiménez se dieron el sí en matrimonio en Loja

"Sí, quiero", sonó fuerte en la voz de Patricio y Nora Jiménez que demostraron que el tiempo no es obstáculo para consolidar una prueba más del amor verdadero.

La historia de Patricio, de 90 años; y, Nora, de 92, resonó fuerte en la agencia del Registro Civil de Loja, donde decidieron unir sus vidas en matrimonio civil el pasado 11 de febrero.

La emoción de los novios se reflejó durante toda la ceremonia, que en el marco del mes del amor, unieron sus vidas con un "sí, quiero".

Patricio se mostró plenamente feliz al dar este paso: “Por amor a mi esposa decidimos casarnos y compartir nuestra vida; agradecemos mucho la atención en este día tan especial”, mientras sostenía una carpeta junto a su hoy esposa el acta de matrimonio.

El coordinador zonal 7 del Registro Civil del Ecuador, Juan Carlos Álvarez, destacó: «Su unión, más allá de ser un trámite legal, es un manifiesto de vida que nos enseña que el ‘para siempre’ se construye cada mañana, sin importar la edad”.