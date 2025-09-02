¿Cuándo y por qué se regalan flores amarillas?; una tradición que revive cada septiembre

Cada 21 de septiembre las redes sociales se inundan de imágenes de flores amarillas.

El 21 de septiembre ya no solo marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur, también se ha convertido en la fecha ideal para regalar flores amarillas, como girasoles.

Este gesto puede tener diferentes significados. El primero por un interés romántico, pues simboliza el amor verdadero. También se asocia con el reconocimiento de logros personales y profesionales, la verdadera amistad y la alegría.

Además, regalar flores amarillas se relaciona con el inicio de la primavera en el hemisferio sur, que históricamente ocurre cada 21 de septiembre.

Esta costumbre se ha popularizado en las redes sociales, por la canción 'Flores amarillas' de la serie argentina 'Floricienta', donde la protagonista soñaba con recibir un ramo de flores amarillas como muestra de amor.

Además, en la reconocida serie, la protagonista Florencia Fazzarino recibe este regalo de Franco Fritzenwalden, su primer amor.

Ni en la canción ni en la escena se especifica la fecha exacta, pero los internautas la relacionaron con la llegada de la primavera en el hemisferio sur, que ocurre entre el 21 y 23 de septiembre.

Por ello, se estableció el 21 de septiembre como el día elegido para entregar flores amarillas a una persona especial. Este año, ese día cae domingo.

El auge de plataformas como TikTok e Instagram terminó por popularizar el gesto, convirtiéndolo en un fenómeno cultural que cada año gana más seguidores. En estas redes sociales, las personas publican fotos con sus flores.