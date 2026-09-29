Pacientes renales realizan plantón pacífico en Quito por pagos pendientes de diálisis

Pacientes renales realizaron un plantón pacífico en la Plaza de San Francisco para exigir el pago de las diálisis brindadas en clínicas particulares.

Pacientes renales realizaron este lunes 29 de septiembre un plantón pacífico en la Plaza de San Francisco, en Quito, para exigir al Gobierno el pago de las diálisis de usuarios del sistema público que fueron derivados a clínicas particulares.

Los manifestantes señalaron que la falta de pagos pone presión sobre los centros privados que atienden a pacientes remitidos desde la red pública de salud.

Reclaman continuidad en los tratamientos

El principal pedido de los pacientes es que se garantiza la continuidad de las diálisis, un tratamiento que debe cumplirse de forma periódica y que no puede ser interrumpido sin riesgo para la salud de quienes dependen de él.

Durante el plantón, los asistentes insistieron en que los pagos pendientes a las clínicas deben resolverse para evitar afectaciones en la atención de los pacientes derivados.

Pacientes renales denuncian que las clínicas dializadoras no han recibido los pagos pendientes. API. Pacientes renales denuncian que las clínicas dializadoras no han recibido los pagos pendientes. API.

El IESS reporta USD 111,8 millones pagados a dializadores hasta agosto de 2026

Con corte de agosto de 2026, el IESS informó que las obligaciones con las dializadoras ascendían a USD 248 millones.

Entre diciembre de 2025 y agosto de este año pagó USD 111,8 millones, por lo que el saldo pendiente se redujo a USD 136,2 millones, según datos oficiales de la institución.