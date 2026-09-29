Dos muertos por inundaciones en el este de México

Fuertes lluvias en una ciudad del este de México dejaron al menos dos muertos debido a inundaciones, informaron este martes 29 de septiembre de 2026 las autoridades locales.

Las precipitaciones golpearon la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, muy cercana al Golfo de México, donde inundaron calles, viviendas y locales comerciales.

Una mujer murió ahogada en el interior de una tienda en un centro comercial, donde el nivel del agua subió hasta dos metros, explicaron testigos a un periodista de la AFP en el lugar.

Mientras tanto, vecinos de Xalapa sacaban el agua con baldes y escobas que anegó sus casas y dañó sus pertenencias.

Hasta la madrugada del martes, el Ayuntamiento de Xalapa contabilizó 31 casos.

"Se confirma también el lamentable fallecimiento de dos personas ante los efectos de la intensidad de la lluvia", agregó sin precisar la identidad ni las circunstancias de la segunda víctima.

Las autoridades advirtieron que "las condiciones meteorológicas podrían mantener adversarios y generar nuevas afectaciones" por lo que se suspendieron las clases.

Según el Servicio Meteorológico mexicano, este martes se esperan más lluvias fuertes, aisladas en la zona de Xalapa.

Las tormentas en Veracruz ocurren mientras el huracán Polo, originado en el Pacífico, cruza el noroeste de México, donde tocó tierra de madrugada y generó inundaciones y caída de árboles, pero sin víctimas hasta el momento.