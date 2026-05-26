El papa León XIV instó a 'combatir' el dominio de la Inteligencia Artificial

El Papa León XIV en la firma de la Carta Encíclica Magnifica Humanitas, 15 de mayo 2026.

El papa León XIV presentó su primera encíclica titulada Magnifica Humanitas, en la que exige "desarmar" la inteligencia artificial (IA) para evitar que sea utilizada como instrumento de dominación, exclusión y muerte.

Advierte además, que esta tecnología "no es neutral" y alertó sobre riesgos como la manipulación, el control masivo y la deshumanización.

El papa advirtió que los algoritmos no son objetivos, sino que a menudo "reflejan y refuerzan los estereotipos" o las posturas ideológicas de las corporaciones tecnológicas y élites que los diseñan.

Advirtió sobre el peligro de precarizar el trabajo humano

Relacionó la tragedia histórica de la esclavitud con los peligros actuales, advirtiendo sobre las "nuevas formas de explotación y dominación económica".

También señaló el peligro de precarizar el trabajo humano, así como el debilitamiento de la democracia mediante la manipulación de información y la desinformación.

Con motivo de aniversario número 135 del 'Rerum novarum', el Pontífice reflexionó sobre la doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial.