Gobierno descarta epidemia de tuberculosis en cárcel de El Encuentro

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó que varios presos fueron trasladados desde la cárcel de El Encuentro.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó que varios presos fueron trasladados de la cárcel de El Encuentro hacia la Regional de Guayaquil, la madrugada del sábado 23 de mayo de 2026.

Morillo dijo este martes que "no existe ninguna epidemia. Hubo un caso y para precautelar la salud del resto (...) fueron trasladados".

Asimismo, Morillo negó que exista hacinamiento en la cárcel de máxima seguridad de Santa Elena e insistió en que cada preso cuenta con su espacio en este reclusorio, a diferencia de otros del país.

Al ser cuestionada sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el exvicepresidente Jorge Glas, Morillo dijo que no constan en el grupo trasladado y permanecen en la cárcel de El Encuentro.

Morillo insistió en que "todas las personas privadas de la libertad que se encuentran dentro de esta cárcel se encuentran con los derechos que manda la Constitución y la Ley".

El Comité de Familiares por una Vida Digna de las Personas Privadas de Libertad (PPL) denunció que al menos 35 presos en la cárcel de El Encuentro están contagiados con tuberculosis.

Incluso advirtieron inconsistencias en los informes oficiales sobre la salud de sus familiares.