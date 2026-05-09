OMS reitera que el hantavirus se transmite por contacto estrecho, con exposición a saliva

Un científico del Instituto Malbrán sostiene un recipiente utilizado para diagnosticar el hantavirus andino

"El hantavirus sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda", aclaró la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Por contacto cercano se entiende estar cara a cara, compartiendo un espacio muy próximo con posible exposición a saliva o a secreciones al toser o escupir", explicó.

"No es una nueva Covid"

Subrayó además que, pese a ello, incluso en casos de personas que han compartido cabina en el buque afectado, ha habido algunas que no se contagiaron, "lo que demuestra que el riesgo general sigue siendo muy bajo".

"No es una nueva covid, el riesgo para la población es absolutamente bajo", insistió. También señaló que la capacidad de transmisión del hantavirus es inferior a la del sarampión.