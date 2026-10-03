3 factores determinan el valor  que puede recibir con el préstamo quirografario del BIESS

El quirografario del BIESS ofrece créditos de consumo a tasas bajas

El préstamo quirografario del BIESS permite a los afiliados, jubilados y pensionistas que cumplen las condiciones de crédito acceder a recursos para cubrir diferentes necesidades de consumo.

Aunque el préstamo tiene un monto máximo de USD 38 560 en 2026, equivalente a 80 Salarios Básicos Unificados (SBU), no todos los afiliados pueden acceder a ese valor. El monto aprobado depende de las características de cada solicitante.

Este es el monto máximo que otorga el IESS en préstamos quirografarios

Estos son los tres factores que influyen

1. Fondos acumulados en cesantía y/o fondos de reserva

El dinero acumulado en estos fondos constituye la garantía del préstamo. Según el IESS, un afiliado puede solicitar hasta el 95% del valor disponible entre cesantía y fondos de reserva.

Por ejemplo, si una persona tiene USD 1 000 acumulados en los fondos de reserva/cesantía, el monto que podría utilizar como referencia para el préstamo sería de aproximadamente USD 950.

En cambio, si tiene USD 200, el cálculo sería de aproximadamente USD 190. Por ello, mientras mayor sea el dinero acumulado en estos fondos, mayor puede ser el monto disponible a entregar en el préstamo quirografario.

2. Capacidad de pago

El segundo elemento a considerar en el valor a otorgar en el préstamo es el ingreso mensual y el nivel de endeudamiento del afiliado.

La cuota de los préstamos quirografarios puede comprometer hasta el 50% de los ingresos declarados, considerando la capacidad de pago determinada por el sistema.

Por ejemplo, una persona que recibe un sueldo básico USD 482 mensuales tendría, bajo este cálculo, una cuota máxima de: USD 241

Esto no significa que recibirá USD 241 como préstamo, sino que ese sería el límite de la cuota mensual utilizado para determinar cuánto podría financiar según el plazo y las demás condiciones.

3. Tiempo de aportación e historial crediticio

El número de aportaciones, el tiempo de afiliación y el comportamiento financiero también intervienen en la evaluación que realiza el sistema.

El requisito mínimo señalado para solicitar el préstamo es de 12 aportaciones al IESS, pero cumplir con este requisito no significa que todos los afiliados recibirán el mismo monto.

Un ejemplo con sueldo de USD 482

Supongamos que un afiliado tiene:

Sueldo mensual: USD 482

USD 482 Aportaciones al IESS: 12

12 Fondos de reserva/cesantía: USD 1 000

USD 1 000 50% del ingreso para la cuota: USD 241

USD 241 95% de USD 1 000 (fondos de reserva/cesantía): USD 950

En este escenario, el monto de referencia sería de aproximadamente USD 950. Si el afiliado tuviera USD 2 000 acumulados, el 95% equivaldría a USD 1 900; mientras que con USD 5 000, el cálculo sería de USD 4 750.

El préstamo tiene un techo máximo

Incluso cuando un afiliado tiene una elevada capacidad de pago y suficientes fondos como garantía, existe un límite máximo establecido para el crédito. En 2026, el techo señalado es de 80 SBU, equivalentes a USD 38 560.