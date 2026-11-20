Un fuerte terremoto de magnitud 6.7 se registró este viernes 20 de noviembre de 2026 en Perú.

Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió este viernes 20 de noviembre de 2026 varias regiones del centro de Perú sin causar daños personales ni materiales, según un balance preliminar de las autoridades.

El movimiento se registró a las 19:09 locales y tuvo como epicentro 30 kilómetros al noroeste de la región andina de Junín, unos 300 kilómetros al este de la capital Lima.

Tuvo una profundidad de 129 kilómetros, de acuerdo al instituto geofísico nacional.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) fue percibido entre moderado y fuerte por la población.

"Se continúa el monitoreo en zonas vulnerables", indicó el COEN.

El movimiento se sintió además en Lima, Huánuco y Callao.

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú, se registran al menos un centenar de sismos perceptibles para la población.

Cada año Perú es sacudido por al menos 400 sismos por encima de una magnitud de 4,0 grados.

Terremoto en Perú se sintió en Colombia

Según reportes en redes sociales, el movimiento telúrico se sintió también en Bogotá y varias zonas de Colombia.

Videos muestran el momento que ciudadanos evacúan edificios y suenan alarmas.