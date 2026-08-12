¿Quiénes son los Hermanos Núñez? El dúo de la música nacional 

La historia del reconocido dúo volvió a ocupar los titulares este miércoles 12 de agosto de 2026, pero no por un nuevo escenario. Mauricio Núñez sufrió un grave accidente de tránsito en la vía Santo Domingo-Quinindé, en el que falleció su esposa, Giomara Lozada Ortega, mientras él y sus hijos permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.

La tragedia ha generado conmoción en el país y ha despertado el interés por conocer quiénes son los artistas que han sido una de las voces más representativas de la música nacional.

Tres décadas alzando la música ecuatoriana

Detrás del reconocido dúo están Mauricio y Orlando Núñez, dos hermanos que comenzaron su carrera artística en 1995 y que, desde entonces, han dedicado más de tres décadas a interpretar géneros emblemáticos del país como pasillos, albazos, sanjuanitos y pasacalles.

Su propuesta musical los convirtió en una de las agrupaciones más representativas del folclore ecuatoriano.

Sus primeros pasos en la radio

Su historia artística comenzó en el tradicional programa radial Cante Usted Si Puede, de Radio Tarqui, donde fortalecieron su formación musical y dieron a conocer su talento.

Aquella plataforma marcó el inicio de una carrera que, con el paso de los años, los llevó a recorrer escenarios de todo el país y a consolidar una fiel audiencia.

Hermanos Núñez en Radio Tarqui. Hermanos Núñez Oficial Hermanos Núñez en Radio Tarqui. Hermanos Núñez Oficial

Un dúo infaltable en las fiestas del país

Los Hermanos Núñez se convirtieron en invitados habituales de celebraciones populares, festivales y eventos culturales, incluidas las tradicionales Fiestas de Quito.

A lo largo de su trayectoria también compartieron escenario con figuras de la música nacional como Paulina Tamayo y los Hermanos Miño Naranjo, consolidando un legado ligado a la identidad musical del Ecuador.

Los hermanos Núñez con Paulina Tamayo. Hermanos Núñez Oficial

Un estilo que también los hizo únicos

Además de su repertorio, el dúo construyó una identidad visual fácilmente reconocible. Mauricio Núñez acostumbra siempre presentarse con el cabello largo, mientras Orlando mantenía una imagen más clásica.