Best PC Ecuador competirá en la Vuelta Femenina a Guatemala 2026

Equipo femenino del Best PC Ecuador que competirá en la Vuelta Femenina a Guatemala 2026.

El equipo femenino del Best PC Ecuador viajó a Gutemala para competir en la vigésima cuarta edición de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2026.

Esta carrera se disputará del 13 al 16 de agosto de 2026. La escuadra nacional afrontará este reto internacional tras una preparación intensa para llegar en óptimas condiciones a la línea de partida.

Durante los cuatro días de competencia, las ciclistas recorrerán un total de 295 kilómetros repartidos en cuatro etapas.

La carrera incluye una cronoescalada de 15 kilómetros y atravesará las localidades de Parramos, Pamezabal, Piedra María Tecún, Villa Canales, Santa Elena Barillas y la Ciudad de Guatemala.

Ana María Torres lidera al Best PC Ecuador

La delegación ecuatoriana estará liderada por la actual campeona nacional de ruta, Ana María Torres, quien estrenará el maillot tricolor en esta competencia.

Junto a ella, el equipo se completa con las corredoras Milagros Fuentes, Nahomi Játiva y Marcela Peñafiel quien obtuvo el puesto 35 de la Vuelta a Colombia y llega en buenas condiciones a esta carrera.

Los rivales que enfrentará el equipo ecuatoriano

En la línea de salida, el Best PC Ecuador medirá fuerzas frente equipo competitivos como la selección anfitriona de Guatemala y equipos locales.

Además, se conoce que se contará con la presencia de escuadras internacionales como el Competitive Edge Racing de Estados Unidos y el Azteca Cycling Team de México.