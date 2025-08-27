Quito: Estas son las sanciones para la estudiante que agredió a su compañera en el Itchimbía

La Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito informó que en una resolución se le impuso la sanción de la separación definitiva de la institución educativa a la estudiante que agredió a una compañera el pasado 20 de junio del 2025 cerca al parque Itchimbía, en Quito.

El video circuló en redes sociales y generó conmoción por la violencia registrada en el incidente en el que aparecieron las dos estudiantes con los uniformes del establecimiento correspondiente.

Según el pronunciamiento ministerial se decidió la separación definitiva de la institución educativa. Sin embargo, se aclaró que la sanción no implica la pérdida del año lectivo. "El pase de año depende únicamente de la estudiante quien es la responsable del cumplimiento de sus actividades académicas y sus notas”, se precisa en la resolución.

El Ministerio también aclaró que en los casos de separación definitiva de la institución educativa, la estudiante es reubicada en otro plantel. Asimismo, como parte de las sanciones impuestas se dispuso que la estudiante agresora elabore un ensayo de diez páginas con el tema “Respeto al otro, no al bullying, no al acoso escolar y erradicación de la agresión y la violencia en el ámbito educativo”.

Otra medida será que debe participar junto con su representante legal de jornadas comunitarias para pintar diferentes espacios de instituciones educativas asignadas. Esta actividad será con el acompañamiento y supervisión del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) distrital.

Para la estudiante agredida se dispuso que se garantice la permanencia en el sistema educativo. También será derivada a un centro de salud pública u otros establecimientos afines, así como el seguimiento respectivo, y brindar el acompañamiento psicoemocional y apoyo psicopedagógico.

Para la institución educativa se elaboró una propuesta de medidas socioeducativas que se trabajarán desde el inicio del periodo lectivo 2025-2026 en conjunto con el equipo DECE de la unidad educativa fiscal dirigido a estudiantes para prevenir situaciones de violencia, mencionó la Subsecretaría.