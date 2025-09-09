Quién es Renato Ortuño, el segundo ecuatoriano que accederá a la eutanasia

Renato Ortuño sobrevivió a un intento de sicariato en Quito en 2023.

Carlos Renato Ortuño Cevallos tiene 38 años y será la segunda persona en acceder a la eutanasia en Ecuador, luego de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) aprobara su solicitud.

Ortuño es abogado de profesión. Se especializa en temas mercantiles y tenía su oficina en el edificio de la Bolsa de Valores de Quito, ubicado en el sector de La Mariscal, en el centro - norte de la ciudad.

Fue precisamente en ese lugar donde fue atacado una mañana de junio de 2023. Hombres armados lo abordaron mientras esperaba que le abran la puerta del parqueadero, y le propinaron varios disparos.

Una de las balas cercenó su cordón espinal a la altura de la cervical, en el cuello. A causa de esa herida perdió por completo la movilidad. Ortuño quedó cuadrapléjico.

El abogado contrajo matrimonio en febrero de 2020 con Daniela Bertero Salvador. Vive con ella y su mascota en el Valle de Los Chillos.

A partir del ataque armado que sufrió en 2023, su esposa ha impulsado campañas de Go FoundMe para financiar tratamientos que le permitan a Ortuño recuperar la movilidad.

Ambos han viajado dentro de Ecuador, a Colombia y México en busca de alternativas a su diagnóstico. Pero ninguno resultó favorable.

En julio de 2025 el abogado quiteño solicitó la eutanasia, cansado de amenecer y anochecer con dolor. Dos meses después el IESS acogió favorablemente su solicitud.

Por el crimen de Ortuño hay un sentenciado a 22 años y ocho meses de cárcel. Se trata del perpetrador, pero el autor intelectual no ha sido identificado.