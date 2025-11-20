Estos son los seis ministros de Salud que ha tenido el Gobierno de Daniel Noboa en 24 meses

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador ha estado a cargo de seis ministros desde que el presidente Daniel Noboa asumió el poder el 23 de noviembre de 2023 y tras su reelección y posesión, el 24 de mayo de 2025.

Esta cartera de Estado ha sido una de las más conflictivas en medio de reclamos por la falta de medicinas en los hospitales públicos de Ecuador. Los ministros que han pasado por este cargo también han denunciado el funcionamiento de mafias en proceso de compras públicas.

El último en salir del cargo fue Jimmy Martin. Él dejó sus funciones y estas pasaron a la vicepresidenta de la República, María José Pinto. El anuncio se hizo tras la derrota del Sí en el referéndum y consulta popular del domingo 16 de noviembre, resultado que marcó un revés para el Gobierno.

Martin fue designado ministro a mediados de 2025. Su nombramiento fue informado el 15 de julio del 2025, mediante un comunicado en el que se lo describía como un profesional con sólida formación y trayectoria. Se destaca su trayectoria.

Allí se resaltaba que Martin era un “médico con amplia experiencia en el sector público y privado. Se desempeñó como Director Nacional de Investigación de Salud del MSP, en 2024. Su profesionalismo ha sido fundamental para impulsar aportares a favor de la salud pública del país. Cuenta con una sólida formación académica y una reconocida trayectoria en el campo nacional como internacional”.

Sin embargo, tampoco logró manejar esta Cartera de Estado y se enfrentó a una serie de adversidades. El plan de renovar el funcionamiento del sistema de salud no pudo concretarse.

Ahora hay cuestionamientos a la designación de Pinto porque no tiene el perfil ni la formación académica de médico. Según su hoja de vida se preparó en Arte y Diseño en la Escuela de Diseño Parsons (París), tiene un MBA en INCAE, y varios diplomados en el IDE Business School, entre ellos el de Mujeres en Gobierno Corporativo.

Estos son los ministros de Salud en el Gobierno de Daniel Noboa