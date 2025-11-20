Álvaro Rosero da un paso al costado del cargo de Ministro de Gobierno designado por Noboa

Álvaro Rosero dio un paso al costado y no asumirá el cargo de ministro de Gobierno, designado por el presidente Daniel Noboa.

En un mensaje publicado en redes sociales este jueves 20 de noviembre de 2025, el comunicador rechazó el nombramiento de Noboa en medio de varios cambios en su gabinete tras la derrota en las urnas.

"Mi perfil despertó temores en un momento en el que el país necesita serenidad, no pánico fabricado", escribió Rosero.

Así Rosero renunció a un cargo que nunca asumió, y que de hecho, no fue oficializado con el Decreto Ejecutivo. Su nombre fue anunciado como Ministro de Gobierno en un comunicado de la Presidencia junto a otras personas y carteras de Estado.

A través de redes sociales, Rosero agradeció a Noboa "la deferencia de haber considerado mi nombre para una responsabilidad tan alta".

"Por el mismo sentido de compromiso y respeto con el que acepté su invitación, hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir", añadió Rosero.

En el corto mensaje finalizó anunciando que responderá "a tanta calumnia" a las 09:00 del viernes a través de radio EXA, de la cual es director.

Rosero fue nombrado por Noboa en un comunicado de la Presidencia difundido el martes para el cambio de siete autoridades. Enseguida se conoció que tenía impedimento para ejercer cargo público por una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La inhabilitación desapareció del sistema al día siguiente. Paralelamente se desató una polémica a la interna del Ministerio de Trabajo por la anulación del impedimento de Rosero.

Christian Marín Lavayen, director regional del Trabajo en Quito, renunció y acusó al nuevo ministro de Trabajo, Harold Burbano, de presionarlo para borrar, de manera irregular, el impedimento de Rosero.

Buebano calificó la denuncia como un "show" y negó las acusaciones. Sin embargo, el impedimento de Rosero no consta en el sistema.