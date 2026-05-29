Fijan audiencia de fianza para Aquiles Alvarez por caso Grillete

Hay una nueva fecha para la audiencia en la que la defensa de Aquiles Alvarez solicitará su libertad bajo fianza.

Tras no instalarse la diligencia el 20 de mayo, las autoridades la fijaron para el 11 de junio a las 14:00.

La diligencia será pública y se realizará en una de las salas de audiencias o vía telemática.

La defensa del alcalde de Guayaquil solicitó el trámite de caución para revertir la prisión preventiva que Alvarez cumple por el denominado caso Grillete, por presuntamente haberse retirado el dispositivo electrónico de rastreo.

Alvarez se mantiene recluido en la cárcel del Encuentro por dos órdenes de prisión preventiva por el caso Grillete y Triple A.

Estos casos incluyen penas de uno a tres años y tres a cinco años, respectivamente.

La defensa de Alvarez ha denunciado en repetidas ocasiones que el alcalde ha sufrido malos tratos y presenta deterioro físico.