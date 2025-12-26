Tercera jornada de vacunación contra la influenza se realizará el domingo 28 de diciembre

En Ecuador se intensificó la vacunación contra la influenza

Para evitar enfermedades respiratorias, el Gobierno Nacional anunció una tercera jornada de vacunación contra la influenza a escala nacional para este domingo 28 de diciembre de 2025.

Este tercer 'Vacunatón contra la influenza' está dirigido a toda la población. En la primera fase de la campaña se inmunizó a la población más vulnerable niños o personas de la tercera edad.

En las dos primeras jornadas, se vacunó a más de 716 mil personas. El objetivo fue prevenir enfermedades respiratorias, cuya circulación se intensifica entre noviembre y enero.

Este nuevo vacunatón nacional se desarrollará este domingo 28 de diciembre, de 10:00 a 16:00, en puntos estratégicos y centros de salud en todas las provincias del país.

A continuación, los puntos de vacunación por provincias:

El Ministerio de Salud Pública también dijo que desplegará brigadas móviles y mantendrá activos todos los puntos de vacunación para asegurar que la población menor de 5 años, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas reciban la dosis contra la influenza.

Estos grupos poblacionales tienen "mayor riesgo de presentar complicaciones asociadas a la enfermedad", según la Cartera de Estado. El Ministerio de Salud coloca vacunas contra la influenza de manera gratuita.

Variante K de la influenza A H3N2

Estas campañas de vacunación también coinciden con los casos confirmados de la influenza A(H3N2) subclado K en el territorio nacional.

El jueves 25 de diciembre, el Ministerio de Salud confirmó el segundo caso de la variante de ese virus. Tras la confirmación, la cartera de Estado indicó que se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica en el país.

Por otra parte, el primer caso fue identificado en la zona del Austro. El paciente recibió atención médica oportuna y actualmente se encuentra bajo seguimiento clínico estricto. Las autoridades confirmaron que tuvo contacto con 14 personas y que superaron la enfermedad de forma satisfactoria.