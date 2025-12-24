Primer contagio de influenza A H2N3 en Ecuador se originó por familiares que llegaron de Europa

El Ministerio de Salud Pública abrió la vacunación para todas las personas a escala nacional.

El primer caso de influenza tipo A (H2N3) que llegó a Ecuador se originó en España, confirmó este miércoles 24 de diciembre del 2025 Andrés Carrazco, subsecretario de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.

El funcionario indicó que tras realizar el seguimiento epidemiológico del menor contagiado en la zona del Austro, se confirmó que el contagio ocurrió luego de que sus familiares llegaron de España, para las festividades.

“El caso índice se diagnosticó de forma oportuna y tras la investigación se determinó que hay 14 contactos y que el origen genético fue España, pero todos superaron de forma correcta la enfermedad", dijo Carrazco en entrevista con Teleamazonas.

El funcionario indicó que el virus de influenza A H3N2 "circula en el país desde hace décadas". Aunque aclaró que no provoca mayores complicaciones, ni hospitalización, aunque su nivel de transmisibilidad suele ser más alto, por lo que se levantó la alerta epidemiológica. "No estamos hablando de una nueva pandemia", señaló.

Vacunación para toda la población

Como una estrategia para prevenir el contagio, el Ministerio de Salud Pública indicó que a partir de este miércoles el acceso a vacunas contra la influenza es abierto a toda la ciudadanía y no solo para los grupos vulnerables.

Según Carrazco, en la primera fase de vacunación se inoculó a más de 830 000 personas de grupos vulnerables a escala nacional. En la segunda fase se espera colocar similar número a toda la población.